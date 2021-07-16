Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 01:56
01:49
Политика
Лавров объяснил истинные мотивы военного сотрудничества России и Китая
01:44
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
01:37
Общество
Меркель раскрыла предмет разговора с Байденом в Белом доме
01:35
Политика
Лавров: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
01:34
Общество
Роскосмос анонсировал выплату повышенной зарплаты космонавтам
01:27
Экономика
Аналитики назвали причину роста убыточности ОСАГО
01:21
Политика
Глава МИД России заявил о недопустимости политики смены режимов
01:19
Политика
Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения
01:18
Общество
Абитуриентам разрешат самим определять основной проходной экзамен
01:16
Экономика
Россия и КНР урегулировали влияние санкций третьих стран на финансовую систему
Все новости

США и ФРГ вновь заявили о намерении защищать трансатлантические чаяния Украины

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:32
Политика
США и ФРГ вновь заявили о намерении защищать трансатлантические чаяния Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Вашингтон, 16 июля. Президент США Джо Байден переговорил с немецким канцлером Ангелой Меркель. Стороны обсудили несколько актуальных вопросов, среди которых суверенитет Украины.

Переговоры состоялись в Белом доме. Лидеры двух государств в очередной раз заявили о своей поддержке территориальной целостности Украины.

«Наша поддержка важности реформ и трансатлантический чаяний (Украины. — Прим.ФАН) продолжается», — заявил Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Американский президент добавил, что страны продолжат выступать в защите восточного фланга, союзников по НАТО от России. При этом РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Наращивание сил Альянса в Европе под предлогом «российской агрессии» всерьез беспокоит Москву. Сама Россия ни для кого не представляет угрозы, однако потенциально опасные действия готова пресекать.

Недавно провокационные действия были зафиксированы в районе мыса Фиолент: британский эсминец Defender пересек российскую границу. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / США и ФРГ вновь заявили о намерении защищать трансатлантические чаяния Украины
украина меркель байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru