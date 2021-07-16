США и ФРГ вновь заявили о намерении защищать трансатлантические чаяния Украины

Вашингтон, 16 июля. Президент США Джо Байден переговорил с немецким канцлером Ангелой Меркель. Стороны обсудили несколько актуальных вопросов, среди которых суверенитет Украины.

Переговоры состоялись в Белом доме. Лидеры двух государств в очередной раз заявили о своей поддержке территориальной целостности Украины.

«Наша поддержка важности реформ и трансатлантический чаяний (Украины. — Прим.ФАН) продолжается», — заявил Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Американский президент добавил, что страны продолжат выступать в защите восточного фланга, союзников по НАТО от России. При этом РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Наращивание сил Альянса в Европе под предлогом «российской агрессии» всерьез беспокоит Москву. Сама Россия ни для кого не представляет угрозы, однако потенциально опасные действия готова пресекать.

Недавно провокационные действия были зафиксированы в районе мыса Фиолент: британский эсминец Defender пересек российскую границу. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу.