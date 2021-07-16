Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 01:56
01:49
Политика
Лавров объяснил истинные мотивы военного сотрудничества России и Китая
01:44
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
01:37
Общество
Меркель раскрыла предмет разговора с Байденом в Белом доме
01:35
Политика
Лавров: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
01:34
Общество
Роскосмос анонсировал выплату повышенной зарплаты космонавтам
01:27
Экономика
Аналитики назвали причину роста убыточности ОСАГО
01:21
Политика
Глава МИД России заявил о недопустимости политики смены режимов
01:19
Политика
Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения
01:18
Общество
Абитуриентам разрешат самим определять основной проходной экзамен
01:16
Экономика
Россия и КНР урегулировали влияние санкций третьих стран на финансовую систему
Все новости

Президент США и канцлер ФРГ приняли «Вашингтонскую декларацию»
Политика
Президент США и канцлер ФРГ приняли «Вашингтонскую декларацию»
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / analogicus / Capri23auto

Берлин, 16 июля. Глава США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего совместного саммита подписали «Вашингтонскую декларацию».

Ранее журналисты из Великобритании назвали главные разногласия президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Основным пунктом является строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Однако по мнению независимого внешнеполитического аналитика Ульриха Шпека издания Daily Express, победу в этом противостоянии уже одержала немецкий канцлер. Также эксперты выделили вопросы вакцинации и пандемии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент США и канцлер ФРГ приняли «Вашингтонскую декларацию»
сша фрг декларация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru