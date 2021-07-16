Президент США и канцлер ФРГ приняли «Вашингтонскую декларацию»

Берлин, 16 июля. Глава США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего совместного саммита подписали «Вашингтонскую декларацию».

Ранее журналисты из Великобритании назвали главные разногласия президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Основным пунктом является строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Однако по мнению независимого внешнеполитического аналитика Ульриха Шпека издания Daily Express, победу в этом противостоянии уже одержала немецкий канцлер. Также эксперты выделили вопросы вакцинации и пандемии.