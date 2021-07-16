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Анна Хилькевич разозлила россиянок шуткой о домашнем насилии
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич разозлила россиянок шуткой о домашнем насилии
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 июля. Неосторожная шутка актрисы Анны Хилькевич о домашнем насилии вызвала гнев среди ее поклонников. Пользователи жалеют, что культура отмены в России пока не прижилась.

На своей странице в Instagram звезда сериала «Универ. Новая общага» в честь прошедшего Дня любви, семьи и верности опубликовала несколько семейных фото.

«Находясь далеко от своей семьи, я еще больше понимаю и чувствую важность сегодняшнего дня — Дня любви, семьи и верности! Мой тыл, моя опора, сердечком я с вами!» — написала она.

Однако актриса решила не останавливаться на банальных признаниях в любви к своей семье и пошутила на тему праздника. Хилькевич опубликовала фото, где на ее лицо наложен грим, имитирующий следы сильного избиения.

«А на первом фото пример того, что будет, если не соблюдать традиции», — добавила звезда.

Пользователи Сети пришли в ужас от шутки Хилькевич. Многие отчитали актрису за неуместный юмор над жертвами домашнего насилия.

«Как-то нехорошо смеяться над тем, что до сих пор многие в России считают нормальным, и вместо пропаганды здоровых семейных отношений говорите пусть даже в шутку, что насилие женщины — ок», — возмутилась одна из пользователей.

«А что за юмор такой у вас «особенный»? Вы действительно видите это забавным?» — поинтересовалась блогер Марьяна Ро.

«Анна. Неуместна данная «шутка» в российском обществе, где домашнее насилие остается безнаказанным», — подчеркнула подписчица.

«Одобрение домашнего насилия? Как жаль, что культура отмены у нас пока не прижилась», — посетовала другая.

Термин cancel culture, то есть культура отмены, уже несколько лет популярен в западных СМИ и соцсетях. Фактически это бойкот, призыв отказаться от общения (покупок, просмотров) с тем, кто нарушил какие-либо правила. Прецеденты были и в России, но их значительно меньше.

Так, к примеру, телеведущую Регину Тодоренко затравили после неосторожной фразы о жертвах насилия, которые якобы сами виноваты в том, что их избивают. Тогда Тодоренко лишилась множества рекламных контрактов и звания «Женщина года». Ей пришлось принести официальные извинения, а также пожертвовать крупную сумму на благотворительность. Позднее Регина сняла документальный фильм о домашнем насилии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Хилькевич разозлила россиянок шуткой о домашнем насилии
соцсети домашнее насилие хилькевич
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