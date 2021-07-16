Более тысячи человек могли пропасть без вести из-за наводнения в Германии

Бад-Нойенар-Арвайлер, 16 июля. Сильные наводнения бушуют на западе Германии. Власти Арвайлера допускают пропажу около 1,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба округа.

Свыше тысячи человек не выходят на связь после сильных наводнений на земле Рейнланд-Пфальц. Власти округа Арвайлер заявили о продолжающихся спасательных операциях на западе Германии.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сильное наводнение на западе Германии могло унести жизни более 40 человек. Тела жертв находили в разных населенных пунктах земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Еще около 70 человек травмированы.