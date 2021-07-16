Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 01:56
01:49
Политика
Лавров объяснил истинные мотивы военного сотрудничества России и Китая
01:44
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
01:37
Общество
Меркель раскрыла предмет разговора с Байденом в Белом доме
01:35
Политика
Лавров: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
01:34
Общество
Роскосмос анонсировал выплату повышенной зарплаты космонавтам
01:27
Экономика
Аналитики назвали причину роста убыточности ОСАГО
01:21
Политика
Глава МИД России заявил о недопустимости политики смены режимов
01:19
Политика
Лавров назвал отношения России и Китая образцом ответственного поведения
01:18
Общество
Абитуриентам разрешат самим определять основной проходной экзамен
01:16
Экономика
Россия и КНР урегулировали влияние санкций третьих стран на финансовую систему
Все новости

Байден в беседе с Меркель повторил тезис США по поводу «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:20
Политика
Байден в беседе с Меркель повторил тезис США по поводу «Северного потока — 2»
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 16 июля. Американский президент Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы он затронул вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».

Встреча с Меркель прошла на территории Белого дома. Стороны обсудили несколько вопросов: пандемию коронавируса, наводнение в Германии, Украину, санкции против России. Кроме того, Байден в очередной раз выразил обеспокоенность строительством российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, России нельзя позволять использовать «энергию в качестве оружия».

Две нитки газопровода должны пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против реализации проекта, так как пытаются продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ. К протестам против строительства присоединилась и Украина. Российская сторона же утверждает, что не нужно упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как РФ, так и ЕС.

Недавно депутат бундестага Тино Крупалла назвал способ спасти строительство газопровода от США. По его словам, Германии нужно четко выражать свои экономические интересы и перестать действовать под диктовку Белого дома.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден в беседе с Меркель повторил тезис США по поводу «Северного потока — 2»
меркель байден Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru