Байден в беседе с Меркель повторил тезис США по поводу «Северного потока — 2»

Вашингтон, 16 июля. Американский президент Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы он затронул вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».

Встреча с Меркель прошла на территории Белого дома. Стороны обсудили несколько вопросов: пандемию коронавируса, наводнение в Германии, Украину, санкции против России. Кроме того, Байден в очередной раз выразил обеспокоенность строительством российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, России нельзя позволять использовать «энергию в качестве оружия».

Две нитки газопровода должны пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против реализации проекта, так как пытаются продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ. К протестам против строительства присоединилась и Украина. Российская сторона же утверждает, что не нужно упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как РФ, так и ЕС.

Недавно депутат бундестага Тино Крупалла назвал способ спасти строительство газопровода от США. По его словам, Германии нужно четко выражать свои экономические интересы и перестать действовать под диктовку Белого дома.