Немецкие ученые назвали условия для образования новых штаммов коронавируса

Потсдам, 16 июля. Отсутствие массовой вакцинации против COVID-19 может стать причиной ежегодного появления новых штаммов инфекции. Об этом заявили ученые из Потсдамского университета.

Новые штаммы коронавирусной инфекции могут быть причиной возникновения новых волн пандемии. Об этом ученые заявили после того, как создали модель развития эпидемии в условиях массовой вакцинации и карантинных мер.

При условии, что вакцинацию пройдут 80% населения планеты, угроза новых эпидемий останавливается. Исследователи также заявили, что если одновременно начинать вакцинацию и отменять ограничительные меры — вирус будет распространяться и число зараженных будет расти.