Эйфелева башня начнет принимать посетителей с пятницы

Париж, 16 июля. Парижская Эйфелева башня вновь откроется для посещений с этой пятницы. Она была закрыта с октября прошлого года из-за напряженной эпидемиологической ситуации, передали местные СМИ.

Как сообщили на официальном сайте, на территории достопримечательности все посетители старшее 11 лет обязаны носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Эйфелеву башню смогут посещать не более 10 тысяч человек в день. К примеру, до эпидемии коронавируса такой показатель равнялся 25 тысячам.

«Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля», — подчеркнули на сайте.

В скором времени также откроется и Думская башня в Петербурге. Гости и жители Северной столицы смогут посетить ее уже в сентябре.