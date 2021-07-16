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Valve анонсировала убийцу Nintendo Switch за 400$

  /   Обновлено: 16 июля 2021 00:21
Технологии
Valve анонсировала убийцу Nintendo Switch за 400$
Prt Scr youtube.com  /  prt scr IGN

Белвью, 16 июля. Компания Valve показала новую «карманную» портативную приставку Steam Deck, которая умеет запускать топовые игры. Об этом у себя на YouTube сообщает портал IGN.

Создатели Half-Life обещают, что геймерам будет доступны все игры из библиотеки Steam. Для этого нужно будет просто авторизоваться на площадке. Устройство позволит также взаимодействовать со списком друзей, чатами и магазином.

Функционировать Deck будет на адаптированной версии SteamOS 3.0. Сообщается, что на гаджет можно будет «накатить» Windows и различное ПО от сторонних разработчиков. В продаже консоль появится к концу текущего года.

Ближайшим конкурентом Steam Deck является Nintendo Switch, которая имеет огромное число пользователей по всему миру. Стоимость новинки от Valve составит 400$, что немного больше японского бестселлера, но и мощность американского аппарата будет куда выше. Известно, что дополнительно будет продаваться док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к телевизору.

Недавно владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 пожаловались на мерцание дисплея. Сначала проблема появлялась при запуске игры, однако позже глюки стали возвращаться и в другое время.

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игра valve steam консоль
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