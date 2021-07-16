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Медведчук: Путин дал правдивую оценку современной украинской государственности
Политика
Медведчук: Путин дал правдивую оценку современной украинской государственности
twitter.com  /  @medvedchukvv

Киев, 16 июля. Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» дал жесткую, но правдивую оценку истории двух народов.

Большинство украинских политиков и аналитиков неадекватно отреагировали на труд российского президента, уверен глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он настоятельно порекомендовал ознакомиться со статьей каждому «украинцу, который думает о будущем своей страны и своего народа», говорится на сайте ОПЗЖ.

«Она (статья. — Прим. ФАН.) дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности. [...] Историческое единство русских и украинцев, более чем тысячелетняя совместная история заложили прочный фундамент успешного будущего украинцев и русских», — заявил Медведчук.

Политолог Денис Денисов ранее удивился реакции украинцев на статью Владимира Путина. В Киеве серьезно испугались ее текста из-за какой-то «войны» с Россией.

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