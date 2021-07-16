Басков отказался от участия в «Славянском базаре» из-за болезни

Витебск, 16 июля. Николай Басков отменил свое выступление на фестивале «Славянский базар» в Витебске за несколько часов до начала концерта. Причиной такого решения стало ухудшение его самочувствия.

Басков не стал уточнять свой диагноз, однако отметил, что у него поднялась температура. Он решил не подвергать опасности гостей и участников фестиваля, в связи с чем отменил свое выступление.

«К сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску других людей», — отметил певец на своей странице в Instagram.

Слухи о плохом самочувствии Баскова начали появляться еще несколько часов назад. Во время открытия именной звезды на витебской Аллее славы артист выглядел не лучшим образом. Он явился на мероприятие в застегнутой на все пуговицы рубашке и костюме, несмотря на 40-градусную жару. Позднее он не пришел на собственную пресс-конференцию и репетицию.

Фестиваль «Славянский базар» стартовал в Белоруссии уже в 30-й раз. Участие в мероприятии примут известные российские артисты, включая Григория Лепса, Аниту Цой и Ларису Долину. Куратором проведения фестиваля стал белорусский президент Александр Лукашенко.