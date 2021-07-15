В Германии с трепетом ждут премьеру долгожданного преемника легендарного Ан-2

Берлин, 15 июля. В Германии с нетерпением ждут, когда РФ представит замену легендарному Ан-2 на авиасалоне МАКС-2021. «Байкальский самолет» должен стать достойным преемником «воздушного трактора».

Немецкое издание Flug Revue напомнило своим читателям, что уже на следующей неделе в подмосковном Жуковском стартует авиасалон МАКС. На выставке среди прочего представят долгожданного преемника Ан-2 — «Байкальский самолет» ЛМС-901, который прока еще находится в стадии строительства.

Немецкий журналист подчеркивает, что за «приземленным» названием ЛМС-901 «скрывается настоящий скачок во времени для авиации самой большой страны на земле». Самолет сменит легендарный и несокрушимый Ан-2. «Воздушный трактор», как называют двухэтажный грузовик с масляным радиальным двигателем Schwezow ASch-62, продолжает играть главную роль на огромных просторах России. Часто он является единственным транспортом, который обеспечивает связь отдаленных деревень и регионов с остальной частью страны.

«Байкал», как прозвали ЛМС-901, готовится к смене караула. Первый прототип строится в Государственном авиационном институте в Москве. В массовое производство самолет должны запустить через два года. Наследник Ан-2 должен стать значительно мощнее своего предшественника за счет турбовинтового двигателя, грузоподъемности две тонны, дальности полета 1500 километров и крейсерской скорости 300 км/ч. При взлете самолету будет все равно, что под шасси: асфальт, трава, насыпь или снег. Помимо пассажирского варианта, рассматриваются варианты для грузового транспорта, а также для поисково-спасательных операций, сельскохозяйственной авиации и армии.

Ожидалось, что первый полет ЛМС-901 состоится в конце года, однако не исключено, что на авиасалоне в Жуковском зрителей удивят. Завершение сертификации займет около полутора лет, после чего производители смогут начать серийные поставки с Улан-Удэнского авиационного завода с 2023 года.

20 июля начнет свою работу МАКС-2021. Как сообщал ФАН, текущий год стал для салона, его участников и посетителей во многом особенным: авиасалон остался чуть ли не единственным в Европе крупным международным авиационным событием 2021 года из-за пандемии. Еще одной отличительной чертой грядущего салона станет большое количество запланированных к показу новинок авиаиндустрии. Наиболее же заметной тенденцией МАКС-2021 следует считать, по-видимому, стремительную трансформацию гражданского и военного рынка.