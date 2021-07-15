Американский генерал назвал условия победы НАТО над Россией

Вашингтон, 15 июля. Американские военные нуждаются в современной и дорогой технике и оружии, чтобы помогать союзникам по НАТО противостоять России, считает генерал ВВС США Филип Бридлав.

Бывший глава Европейского командования ВС США и экс-верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в статье для RealClearDefense решил обсудить, как должна строиться стратегия Вашингтона и его союзников, чтобы эффективно противостоять растущей мощи Москвы. Генерал напомнил об участии президента США Джо Байдена в недавнем саммите НАТО, подчеркнув, что только Североатлантический альянс способен «сдержать российскую агрессию».

Филип Бридлав посетовал, что Россия, наращивая военную мощь, все чаще «пугает» партнеров США по НАТО. Несмотря на то, что РФ после учений отвела войска от границы с Украиной, военный уверен, что Москва по-прежнему способна нанести молниеносный удар.

«В последние месяцы огромное количество российских военных самолетов гудело в воздушном пространстве союзников, заставляя НАТО поднимать авиацию для перехвата. Российские военные все чаще проводит ракетные и морские учения», — приводит перевод слов Бридлава издание «ПолитРоссия».

Наиболее уязвимыми перед Россией американский генерал назвал прибалтийские государства-члены НАТО — Литва, Латвия и Эстония, некогда входившие в состав Советского Союза. Для противостояние Москве, уверен Филип Бридлав, недостаточно просто проводить военные учения в Европе.

«Эффективное сдерживание бесполезно без достаточного финансирования, ориентированного на правильные приоритеты», — уточнил генерал, подчеркнув, что армия США и ее союзники остро нуждаются в современном оружии, к примеру, новейших дорогих истребителях пятого поколения F-35.

Новейшие истребители также планируется поставлять союзникам США по НАТО в Европе, но это произойдет не раньше 2030 года. Бридлав призывает ускорить темпы, а устаревшие модели (четвертого поколения) истребителей отправлять «на пенсию». Он подчеркнул, что только при этих условия Вашингтон и его союзники по Альянсу смогут эффективно противостоять России.

Ранее эксперты из Германии заявили, что крупные учения НАТО в Черном море Sea Breeze — 2021 стали четким сигналом для России от НАТО, демонстрирующим отношение Запада к Москве. Таким образом Запад дал явно понять, что считает РФ соперником в регионе. При этом политологи назвали прошедшие маневры контрпродуктивными, поскольку эти учения абсолютно никак не соотносятся со стратегическими интересами США.