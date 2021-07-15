Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм

Москва, 15 июля. Теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио из-за травмы. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Спортсменке Светлане Кузнецовой задают много вопросов, которые касаются ее участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Теннисистка не попала в первоначальный состав сборной России.

«Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — написала Кузнецова.

Олимпийский комитет России представил талисманы отечественной сборной. Ими стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев спокойно отреагировал на них и заявил, что спортсмены смогут добиться успехов как с этими символами, так и без них.