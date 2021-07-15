Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 00:25
00:25
Общество
Эйфелева башня начнет принимать посетителей с пятницы
00:18
Политика
Медведчук: Путин дал правдивую оценку современной украинской государственности
00:16
Происшествия
Труп человека нашли у воды в петербургском парке 300-летия
00:14
Шоу-бизнес
Басков отказался от участия в «Славянском базаре» из-за болезни
00:11
Технологии
Valve анонсировала убийцу Nintendo Switch за 400$
00:02
Общество
Лавандовые поля в Крыму: с фотосессией в ярких цветах нужно поторопиться
23:48
Общество
Алиханов объяснил, почему в Калининграде мигрантам запретили работать водителями
23:47
Спорт
Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм
23:43
Общество
В Германии с трепетом ждут премьеру долгожданного преемника легендарного Ан-2
23:33
Политика
Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие
Все новости

Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм
Спорт
Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм
instagram.com  /  @SvetlanaK27

Москва, 15 июля. Теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио из-за травмы. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Спортсменке Светлане Кузнецовой задают много вопросов, которые касаются ее участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Теннисистка не попала в первоначальный состав сборной России.

«Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — написала Кузнецова.

Олимпийский комитет России представил талисманы отечественной сборной. Ими стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев спокойно отреагировал на них и заявил, что спортсмены смогут добиться успехов как с этими символами, так и без них.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм
Светлана Кузнецова олимпийские игры теннис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru