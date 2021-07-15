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Политика
Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие
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Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие
Политика
Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Брюссель, 15 июля. Государства должны прекратить любые вооруженные конфликты на время проведения Олимпиады в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Экехейрия (олимпийское перемирие) это одна из древнейших традиций мира, которая должна соблюдаться. Эту «передышку» можно развить и дальше и перейти к устойчивому миру, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ранее Антониу Гутерреш был повторно назначен генеральным секретарем ООН. Решение по итогам заседания приняла Генеральная ассамблея Альянса.

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