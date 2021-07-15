Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие

Брюссель, 15 июля. Государства должны прекратить любые вооруженные конфликты на время проведения Олимпиады в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Экехейрия (олимпийское перемирие) это одна из древнейших традиций мира, которая должна соблюдаться. Эту «передышку» можно развить и дальше и перейти к устойчивому миру, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ранее Антониу Гутерреш был повторно назначен генеральным секретарем ООН. Решение по итогам заседания приняла Генеральная ассамблея Альянса.