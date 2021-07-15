Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 00:24
00:18
Политика
Медведчук: Путин дал правдивую оценку современной украинской государственности
00:16
Происшествия
Труп человека нашли у воды в петербургском парке 300-летия
00:15
Общество
Эйфелева башня начнет принимать посетителей с пятницы
00:14
Шоу-бизнес
Басков отказался от участия в «Славянском базаре» из-за болезни
00:11
Технологии
Valve анонсировала убийцу Nintendo Switch за 400$
00:02
Общество
Лавандовые поля в Крыму: с фотосессией в ярких цветах нужно поторопиться
23:48
Общество
Алиханов объяснил, почему в Калининграде мигрантам запретили работать водителями
23:47
Спорт
Российская теннисистка Кузнецова пропустит ОИ в Токио из-за травм
23:43
Общество
В Германии с трепетом ждут премьеру долгожданного преемника легендарного Ан-2
23:33
Политика
Гутерреш призвал соблюдать олимпийское перемирие
Все новости

Пакистан выступил за проведение саммита по мирному процессу в Афганистане
Политика
Пакистан выступил за проведение саммита по мирному процессу в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Исламабад, 15 июля. Необходимо организовать саммит по вопросу мирного процесса в Афганистане. Такое мнение высказал премьер-министр Пакистана Имран Хан во время брифинга в Ташкенте.

По словам политика, для урегулирования вооруженного конфликта требуется участие соседствующих с Афганистаном стран. Политическую обстановку в Кабуле Хан подробно обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Мы как соседи Афганистана обеспокоены этим вопросом. Братский народ Афганистана страдает от войн последние 40 лет», — подчеркнул премьер Пакистана.

Тем временем террористическая организация «Талибан»1 (запрещена на территории РФ) заявила о захвате ключевого пункта на границе с Пакистаном. Также представитель движения Сухейль Шахин заявил, что для них официальный Исламабад «не может диктовать или навязывать свои взгляды».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пакистан выступил за проведение саммита по мирному процессу в Афганистане
афганистан пакистан имран хан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru