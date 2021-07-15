Пакистан выступил за проведение саммита по мирному процессу в Афганистане

Исламабад, 15 июля. Необходимо организовать саммит по вопросу мирного процесса в Афганистане. Такое мнение высказал премьер-министр Пакистана Имран Хан во время брифинга в Ташкенте.

По словам политика, для урегулирования вооруженного конфликта требуется участие соседствующих с Афганистаном стран. Политическую обстановку в Кабуле Хан подробно обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Мы как соседи Афганистана обеспокоены этим вопросом. Братский народ Афганистана страдает от войн последние 40 лет», — подчеркнул премьер Пакистана.

Тем временем террористическая организация «Талибан»1 (запрещена на территории РФ) заявила о захвате ключевого пункта на границе с Пакистаном. Также представитель движения Сухейль Шахин заявил, что для них официальный Исламабад «не может диктовать или навязывать свои взгляды».

1 Организация запрещена на территории РФ.