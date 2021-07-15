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Совет безопасности Белоруссии не нашел оснований для ввода ЧС в стране
Политика
Совет безопасности Белоруссии не нашел оснований для ввода ЧС в стране
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 15 июля. Причин для введения на территории республики режима чрезвычайной ситуации на данный момент нет. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

Чиновник исключил введение как ЧС, так и принятия постановления о военном положении на территории страны. Арчаков подчеркнул, что не нужно воспринимать режим чрезвычайной ситуации как меру по репрессиям, по его словам, в таком положении страна на себя берет меры по дополнительному обеспечению безопасности.

Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

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белоруссия чс военное положение
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