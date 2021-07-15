Жителей Нидерландов эвакуируют из-за угрозы наводнения на юго-востоке страны

Амстердам, 15 июля. Решение об эвакуации коснулось не менее 15 тысяч человек. Причиной этого стала угроза наводнения, возникшая на юго-востоке Нидерландов из-за проливных дождей.

Угроза наводнения возникла из-за реки Маас, которая может выйти из берегов в ночь на пятницу, 16 июля. Жителей города Маастрихт просят покинуть свои дома и найти безопасное убежище. Если им негде переждать наводнение, то они могут воспользоваться приемными пунктами, развернутыми муниципалитетом.

В Германии в результате сильного наводнения погибли не менее 40 человек. Тела жертв были обнаружены в нескольких населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн.