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Захарова: политика в отношении ЛГБТ на Западе похожа на диктатуру либералов
Политика
Захарова: политика в отношении ЛГБТ на Западе похожа на диктатуру либералов
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 15 июля. Обстановка, сложившаяся в западных странах вокруг ситуации с ЛГБТ, напоминает диктаторский режим, за которым стоят либералы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое мнение российский дипломат выразила в связи с недавним решением Европейского суда по правам человека после отказа в России однополым парам заключать брак. Захарова также подчеркнула, что такая риторика знаменует разрушение института семьи.

Ранее Захарова заявила, что Украина фактически игнорирует Конституцию. Дипломат также назвала основной закон страны «многострадальным».

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Мария Захарова еспч конституция
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