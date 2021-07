«Гордые парни» устроили массовую драку с антифашистами в Салеме

Салем, 15 июля. Полицейские города Салема, штат Массачусетс арестовали двух человек во время массовой драки между членами правой группировки «Гордые парни» и местными антифашистами. Участники конфликта были вооружены пейнтбольными ружьями, пистолетами и битами. Об этом сообщило местное издание Salem Reporter.

Salem police arrest two men during clash in front of Planned Parenthood https://t.co/DYGgbDjimQ — Salem Reporter (@SalemReporter) July 14, 2021

По данным СМИ, служители христианской церкви устроили акцию протеста у Центра планирования семьи. Всего в ней приняло участие от 50 до 70 человек, причем порядка 20 из них составляли члены «Гордых парней», которые выполняли функцию «охраны». Националисты были вооружены пейнтбольными ружьями, пистолетами и битами. Через некоторое время к ним вышли около 40 представителей местных антифашистских движений. Между двум группировками завязалась массовая драка.

The Counterprotestors marching up got swarmed by proud boys confronting them. There was definitely some chaos as the two groups met. Salem police took some time before separating them. pic.twitter.com/6LFLwq8681 — Chris Landis (@comradecamera) July 15, 2021

On 13 July a Christian group held an Evangelical worship event outside a Planned Parenthood in Salem, Oregon. Due to targeted violence against Christians in public by antifa, dozens of men in Proud Boys shirts acted as security for event. Clashes broke out. pic.twitter.com/dF0yMKCUVr — Sander Ella (@Sander1Ella) July 15, 2021

Прибывшие на место полицейские попытались с помощью громкоговорителя и специальных снарядов остановить конфликт, но им не удалось и пришлось вызывать подкрепление. В итоге правоохранители арестовали 30-летнего Шона Кристофера Элина Дэвидсона за хулиганство и 64-летнего Рики Дейла Кларка за нападение и сопротивление при задержании. О количестве пострадавших не сообщается.