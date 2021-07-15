Премьер Чехии Бабиш анонсировал грядущее заявления о правде

Прага, 15 июля. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил в своих соцсетях, что «завтра скажет правду». Как передало издание Novinky, политик объявит о чем-то 16 июля.

Комментариев к подобному заявлению, написсанному заглавными буквами, премьер не оставил. СМИ предполагают, что аккаунты Бабиша могли взломать. Однако Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении политика сообщило, что такую фразу оставил лично чешский премьер-министр.

Тем временем Бабиш призвал Евросоюз к нормализации отношений и диалогу с Россией. По его словам, Брюссель не в силах справиться с проблемами международной повестки без активной помощи от Москвы.