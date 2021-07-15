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«Правильный выбор»: учителя призвали жителей ЦАР поддержать главу государства Туадера
Весь мир
«Правильный выбор»: учителя призвали жителей ЦАР поддержать главу государства Туадера
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 15 июля. Учителя начальной, средней и технической школы призвали центральноафриканцев поддержать президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

По их мнению, в это тяжелое для республики время необходимо проявить солидарность и доверить власти решение экономических, политических и социальных проблем.

«Мы сделали правильный выбор, что избрали Фостен-Арканжа Туадера нашим главой», — заявил член комитета преподавателей Валентин Ив Беладе.

Также школьные учителя выразили надежду на то, что национальный лидер сможет возродить образование в государстве путем финансирования. Об этом они хотят попросить Туадера во время общенационального диалога.

Ранее координатор платформы «Сознательное поколение» в ЦАР Ален Патрик Де Кома также призвал центральноафриканскую молодежь поддержать президента. Общественник считает, что благодаря решимости Туадера, армии страны и ее союзников, российских инструкторов и руандийских военнослужащих — наступление боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» на Банги удалось отразить. Впоследствии основные силы радикалов были разбиты.

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