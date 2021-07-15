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Главное управление полиции ЦАР откроет два новых отделения для выдачи паспортов
Весь мир
Главное управление полиции ЦАР откроет два новых отделения для выдачи паспортов
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 15 мая. Руководство главного управления полиции ЦАР объявило об открытии двух новых центров, где жители смогут получить удостоверения личности государственного образца.

После того как правоохранители приступили к проведению досмотров населения, проживающего в периферийных районах столицы, выяснилось, что у многих людей нет паспортов. Стоит отметить, что эти мероприятия проводятся в рамках борьбы с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В результате досмотра полицейские задержали некоторых центральноафриканцев только из-за того, что они не смогли подтвердить личность, показав официальный документ. Однако управление полиции взяло обязательство решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Сегодня в Центральноафриканской Республике существует только один паспортный стол на всю страну. В связи с этим некоторым людям приходилось проезжать тысячи километров, чтобы получить удостоверение.

Ранее сообщалось, что центральноафриканские силовики проводят активные обыски и досмотры в восьмом округе Банги. Правоохранители изъяли значительное количество незаконного заводского и самодельного оружия, ножи, боеприпасы и военное снаряжение, а также задержали 180 человек, многие из которых приехали в страну нелегально.

«В этом городе больше не будет места преступникам и бандитам с большой дороги. Многие из них задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Среди изъятого снаряжения также обнаружена военная форма», — рассказал глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуе.

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