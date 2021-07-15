Главное управление полиции ЦАР откроет два новых отделения для выдачи паспортов

Банги, 15 мая. Руководство главного управления полиции ЦАР объявило об открытии двух новых центров, где жители смогут получить удостоверения личности государственного образца.

После того как правоохранители приступили к проведению досмотров населения, проживающего в периферийных районах столицы, выяснилось, что у многих людей нет паспортов. Стоит отметить, что эти мероприятия проводятся в рамках борьбы с остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В результате досмотра полицейские задержали некоторых центральноафриканцев только из-за того, что они не смогли подтвердить личность, показав официальный документ. Однако управление полиции взяло обязательство решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Сегодня в Центральноафриканской Республике существует только один паспортный стол на всю страну. В связи с этим некоторым людям приходилось проезжать тысячи километров, чтобы получить удостоверение.

Ранее сообщалось, что центральноафриканские силовики проводят активные обыски и досмотры в восьмом округе Банги. Правоохранители изъяли значительное количество незаконного заводского и самодельного оружия, ножи, боеприпасы и военное снаряжение, а также задержали 180 человек, многие из которых приехали в страну нелегально.