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Нигерия заняла 68-ю строчку в списке одобривших «Спутник V» стран
Общество
Нигерия заняла 68-ю строчку в списке одобривших «Спутник V» стран
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Абуджа, 15 июля. Нигерия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Национальное агентство по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC) зарегистрировало препарат «Спутник V». Африканская страна стала 68-ой в списке государств, одобривших российскую вакцину.

«Нигерия является самой населенной страной Африки, и регистрация «Спутника V» позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. [...] Одобрение вакцины в Нигерии позволит стране успешнее бороться с пандемией», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан ранее зарегистрировало «Спутник Лайт». Показатель эффективности препарата значительно превышает данные других вакцин.

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вакцина нигерия Спутник V
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