Президент ЮАР мобилизует 25 тысяч военнослужащих для подавления беспорядков

Претория, 15 июля. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о необходимости мобилизации большего количества военных, около 25 000, для подавления беспорядков в стране.

Также глава государства допустил возможной самооборону от действий мародеров, которые активизировались на фоне протестов в республике.

Несмотря на то что насилие в некоторых районах утихло, в различных штатах возобновились поджоги и грабежи.

Ранее сообщалось о том, что ЮАР охватила волна беспорядков, вызванных арестом экс-главы Джейкоба Зумы.

Федеральное агентство новостей /

Согласно актуальной информации, полиция задержала уже более 1200 человек, около 70 жителей погибли во время митингов.

Ситуация начала выходить из-под контроля еще 12 июля, когда правительство впервые направило национальную армию в провинцию Гаутенг и Квазулу-Натал для разгона протестующих.

Тогда активисты заблокировали трассу N3, а также сожгли 25 грузовиков и разграбили несколько больших торговых центров.