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Глава экономического союза оценил возможность стран Африки использовать единую валюту
Весь мир
Глава экономического союза оценил возможность стран Африки использовать единую валюту
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Кигали, 15 июля. Генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене заявил, что страны Африки могут обрести единую валюту.

Согласно его высказыванию, государства, участвующие в этом проекте, будут совершать финансовые операции посредством «Панафриканской системы платежей и расчетов».

Мене объяснил, почему африканские державы нуждаются в ее создании. Основная проблема состоит в том, что жители континента тратят слишком много денег на конвертацию валют.

«У нас в Африке 42 валюты. Расходы на конвертацию валют составляют 5 млрд долл. в год. Это очень большая сумма денег, которую можно рассматривать как недополученные доходы. Поэтому мы хотим снизить и устранить эти затраты на конвертацию валют», — объяснил экономист.

Председатель организации подчеркнул, что на данный момент только шесть стран участвуют в экспериментальной фазе. Однако он надеется, что к концу 2021 года их число расширится.

Не менее амбициозный проект наметил президент Уганды Йовери Мусевени. Глава государства призвал африканцев использовать суахили в качестве единого языка.

«Когда европейцы решают объединиться, они начинают задаваться вопросом, на каком языке говорить? Итальянский? Испанский? Английский? Нидерландский? Немецкий? Но в Африке мы можем использовать суахили, нейтральный язык, чтобы объединить нас, он не этнический, никому не принадлежит!» — дополнил угандийский лидер.

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