Глава экономического союза оценил возможность стран Африки использовать единую валюту

Кигали, 15 июля. Генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене заявил, что страны Африки могут обрести единую валюту.

Согласно его высказыванию, государства, участвующие в этом проекте, будут совершать финансовые операции посредством «Панафриканской системы платежей и расчетов».

Мене объяснил, почему африканские державы нуждаются в ее создании. Основная проблема состоит в том, что жители континента тратят слишком много денег на конвертацию валют.

«У нас в Африке 42 валюты. Расходы на конвертацию валют составляют 5 млрд долл. в год. Это очень большая сумма денег, которую можно рассматривать как недополученные доходы. Поэтому мы хотим снизить и устранить эти затраты на конвертацию валют», — объяснил экономист.

Председатель организации подчеркнул, что на данный момент только шесть стран участвуют в экспериментальной фазе. Однако он надеется, что к концу 2021 года их число расширится.

Не менее амбициозный проект наметил президент Уганды Йовери Мусевени. Глава государства призвал африканцев использовать суахили в качестве единого языка.