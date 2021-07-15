Мужчина с ножом порезал пассажиров рейсового автобуса в Красноярском крае

Красноярск, 15 июля. Вооруженный ножом мужчина напал на водителя и пассажиров автобуса, ехавшего из Красноярска в Минусинск. Инцидент произошел вечером в четверг.

Предварительно установлено, что 15 июля около 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) мужчина 1988 года рождения без видимых причин напал на водителя автобуса. Он нанес ему телесные повреждения, после чего ранил ножом пассажиров 1992 и 1980 годов рождения.

Преступление было совершено в 30 километрах от села Новоселово. Раненых мужчину и женщину, а также водителя госпитализировали в местную больницу. В медицинском учреждении находится и сам нападавший, так как во время нападения он нанес себе ножевые ранения.

В Азове проводится расследование по факту поножовщины в пассажирском автобусе. Вооруженный злоумышленник ранил трех человек, в результате чего один из них скончался.