Вашингтон и Брюссель обсудили снижение темпов вооружения

Брюссель, 15 июля. Руководство Соединенных Штатов и Евросоюза в ходе прошедшего саммита подняли на обсуждение темы по контролю вооружениями и разоружения.

Представители Белого дома и Брюсселя во время саммита в частности обсудили снижение распространения химического, биологического, радиологического и ядерного вооружений. Также стороны поговорили о возможности снижения рисков конфликтов с применением этих видов оружия.

Ранее доктор исторических наук Алексей Подберезкин рассказал, чем опасны полеты американских самолетов-разведчиков возле Крыма. Главная опасность в том, что ВВС США мониторят передвижения российских войск.