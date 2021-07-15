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Вашингтон и Брюссель обсудили снижение темпов вооружения
Политика
Вашингтон и Брюссель обсудили снижение темпов вооружения
pixabay.com

Брюссель, 15 июля. Руководство Соединенных Штатов и Евросоюза в ходе прошедшего саммита подняли на обсуждение темы по контролю вооружениями и разоружения.

Представители Белого дома и Брюсселя во время саммита в частности обсудили снижение распространения химического, биологического, радиологического и ядерного вооружений. Также стороны поговорили о возможности снижения рисков конфликтов с применением этих видов оружия.

Ранее доктор исторических наук Алексей Подберезкин рассказал, чем опасны полеты американских самолетов-разведчиков возле Крыма. Главная опасность в том, что ВВС США мониторят передвижения российских войск.

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сша ес оружие
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