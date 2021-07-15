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Главы российского и белорусского правительств обсудили вопросы сотрудничества
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Главы российского и белорусского правительств обсудили вопросы сотрудничества
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 июля. Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

Стороны подняли вопросы сотрудничества Москвы и Минска в разных сферах. Они затронули торгово-экономические отношения, совместную работу в промышленной и энергетической областях.

«Особое внимание было уделено углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится на официальном сайте правительства.

Михаил Мишустин ранее заявил о инвестиционно-технологическом партнерстве Москвы с другими странами. Российская экономика открыта к совместной взаимовыгодной работе с иностранными государствами.

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россия белоруссия мишустин головченко
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