Главы российского и белорусского правительств обсудили вопросы сотрудничества

Москва, 15 июля. Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

Стороны подняли вопросы сотрудничества Москвы и Минска в разных сферах. Они затронули торгово-экономические отношения, совместную работу в промышленной и энергетической областях.

«Особое внимание было уделено углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится на официальном сайте правительства.

Михаил Мишустин ранее заявил о инвестиционно-технологическом партнерстве Москвы с другими странами. Российская экономика открыта к совместной взаимовыгодной работе с иностранными государствами.