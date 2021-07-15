Роберт Дауни-младший появится в сериале по роману лауреата Пулитцеровской премии

Лос-Анджелес, 15 июля. Роберт Дауни-младший исполнит одну из главных ролей в сериале «Сочувствующий» от HBO и A24, снятого на основе романа Вьет Тан Нгуена, лауреата Пулитцеровской премии.

Как сообщает портал TheWrap со ссылкой на источники, сериал «Сочувствующий» основан на дебютном романе Вьет Тан Нгуена 2015 года, который получил Пулитцеровскую премию и заслужил восторженные отзывы и сравнения в прозе с произведениями Кафки и Оруэлла.

Одна из главных ролей уже закреплена за Дауни-младшим, сейчас создатели ищут актера-вьетнамца.

Пак Чхан-ук, известный зрителям как режиссер боевика «Олдбой», снимет сериал, а также выступит в качестве исполнительного продюсера.

Картина представляет собой смесь шпионского триллера, исторической фантастики и мрачно-комедийной сатиры. Это история анонимного рассказчика 70-х годов, который является северовьетнамским «кротом», внедренным в южновьетнамскую армию, и служит в США советником по культуре. Американский фильм в духе «Взвода» и «Апокалипсиса сегодня».

«Это именно тот вызов, которого я жаждал, и я верю, что мы доставим исключительные впечатления нашей аудитории», — говорится в заявлении Роберта Дауни-младшего.

Ранее голливудский актер, покинувший кинематографическую вселенную Marvel после фильма «Мстители: Финал», рассказал, чем собирается заняться в ближайшем будущем, после годовой паузы, возникшей из-за коронавирусной пандемии. Он подтвердил, что не собирается завершать карьеру, поскольку у него «впереди большие и веселые дела».

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