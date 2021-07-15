«Война за коров» в Южном Судане уносит тысячи жизней ежегодно

Джуба, 15 июля. Нападения с целью кражи домашнего скота и межплеменные столкновения в Южном Судане регулярно приводят к крупным людским потерям. Последняя атака, совершенная неизвестными боевиками на лагерь Луанганг для выпаса коров в штате Вараб, закончилась гибелью 14 и ранением 29 граждан.

Об этом сообщил официальный представитель провинции Ренг Денг, отметив, что расположенная рядом деревня Мариал Лу оказалась полностью разрушенной нападавшими. Чиновник добавил, что вооруженные группы разграбили все объекты в селе, среди которых особенно пострадала единственная больница. В итоге властям пришлось эвакуировать из нее весь медицинский персонал.

Ренг Денг призвал гуманитарные организации немедленно вмешаться, чтобы помочь пострадавшим в результате недавних боевых действий в этом районе.

Рост грабежа скота и межплеменного насилия в Южном Судане объясняется многими причинами, и в первую очередь — массовым распространением оружия среди граждан в сельских районах без какого-либо контроля со стороны правительства. Кровавые конфликты вспыхивают также в результате нехватки природных ресурсов, особенно пастбищ. Они приводят к столкновениям между кочевыми общинами, главным образом в засушливый сезон.

В середине прошлого года власти страны провели кампанию по разоружению граждан в регионах Вараб и Тунг на фоне роста насилия и увеличения числа нападений, сопровождающихся кражей скота. Однако данные меры встретили широкое сопротивление боевиков, закончившееся еще большим числом жертв.

Во многих регионах Южного Судана время от времени наблюдаются вспышки вооруженного насилия из-за распространения оружия среди пастухов, которые используют его для кражи коров и взаимных нападений по принципу кровной мести. Особенно от подобных конфликтов страдают кочевые общины в штатах Джонглей, Аль-Бухейрат и Вараб.

Согласно отчетам о правах человека, вооруженное насилие на почве клановых и племенных споров в 2020 году унесло жизни около 2400 мирных граждан Южного Судана.