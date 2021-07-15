Стало известно, когда в России выйдет новая книга Стивена Кинга

Вашингтон, 15 июля. Новый роман писателя Стивена Кинга «Позже» о подростке, умеющим общаться с мертвыми, выйдет на русском языке в конце лета.

Информацию о выходе книги подтвердили ТАСС в пресс-службе издательства АСТ. На английском языке роман вышел 2 марта 2021 года в Hard Case Crime — импринте издательства Titan Books, выпускающем романы в жанрах крутого детектива и нуара.

В основе романа — жизнь мальчика по имени Джейми Конклин. Умеющий видеть мертвых подросток борется с убийцей, который уже мертв, но хочет нанести по живым новый удар. Выход книги еще в 2020 году анонсировал сам автор. Стивен Кинг опубликовал в своем микроблоге в Twitter обложку романа.

В конце июня стало известно, что классический фильм ужасов «Дети кукурузы» 1984 года будет перевыпущен в увеличенном разрешении 4K Ultra HD. Известный хоррор 80-х основан на одноименном рассказе Кинга о секте сельских детей, которые поклоняются злому духу. После премьеры «Дети кукурузы» получили смешанные отзывы, однако сегодня многие считают это культовым произведением канона ужасов.

Blu-ray диск 4K UHD будет продаваться с инсайдерскими дополнительными материалами, включая аудиокомментарии режиссера фильма Фрица Кирша и ведущих детских актеров Джона Франклина и Кортни Гейнс. Его можно будет купить уже в сентябре 2021 года.