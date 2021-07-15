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Алексей Волков объяснил возможную причину скрытия доходов штаба Навального
Общество
Алексей Волков объяснил возможную причину скрытия доходов штаба Навального
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. Сторонник Алексея Навального Леонид Волков перестал предоставлять отчеты о доходах с 2017 года. Об этом сообщил приближенный к структурам блогера источник.

История берет свое начало с того момента, когда Навальный провалил свою «президентскую кампанию», рассказал экс-координатор волгоградского штаба (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Алексей Волков. Однако структуры блогера продолжали работать, несмотря на то, что политические амбиции Навального были урезаны, передает «ПолитЭксперт». В этот момент Волков резко перестает отчитываться по доходам.

Раньше Леонид Волков регулярно обнародовал отчеты. Там содержалась информация о тратах и пожертвованиях, которые были получены от соратников и компаний. Однако реальные «диаграммы» по доходам пропали из открытого доступа. Такое решение, по словам Алексея Волкова, может быть связано с тем, что сторонники осужденного блогера начали получать финансирование из теневых источников. Кроме того, даже сейчас, после объявления структур Навального экстремистскими, Леонид Волков продолжает опустошать их биткойн-кошелек.

Вторая причина, по словам бывшего координатора штаба, может заключаться в использовании каких-то ресурсов, которые были собраны ранее. Однако по непонятным причинам они не были показаны.

Недавно стало известно, что сбежавший из России Леонид Волков обзавелся фирмой и жильем в Литве. Ему присвоен идентификационный код, который фигурирует в реестре юридических лиц прибалтийского государства.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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