Алексей Волков объяснил возможную причину скрытия доходов штаба Навального

Москва, 15 июля. Сторонник Алексея Навального Леонид Волков перестал предоставлять отчеты о доходах с 2017 года. Об этом сообщил приближенный к структурам блогера источник.

История берет свое начало с того момента, когда Навальный провалил свою «президентскую кампанию», рассказал экс-координатор волгоградского штаба (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Алексей Волков. Однако структуры блогера продолжали работать, несмотря на то, что политические амбиции Навального были урезаны, передает «ПолитЭксперт». В этот момент Волков резко перестает отчитываться по доходам.

Раньше Леонид Волков регулярно обнародовал отчеты. Там содержалась информация о тратах и пожертвованиях, которые были получены от соратников и компаний. Однако реальные «диаграммы» по доходам пропали из открытого доступа. Такое решение, по словам Алексея Волкова, может быть связано с тем, что сторонники осужденного блогера начали получать финансирование из теневых источников. Кроме того, даже сейчас, после объявления структур Навального экстремистскими, Леонид Волков продолжает опустошать их биткойн-кошелек.

Вторая причина, по словам бывшего координатора штаба, может заключаться в использовании каких-то ресурсов, которые были собраны ранее. Однако по непонятным причинам они не были показаны.

Недавно стало известно, что сбежавший из России Леонид Волков обзавелся фирмой и жильем в Литве. Ему присвоен идентификационный код, который фигурирует в реестре юридических лиц прибалтийского государства.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.