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Аваков покинул пост главы МВД Украины по просьбе Зеленского
Политика
Аваков покинул пост главы МВД Украины по просьбе Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 15 июля. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Заместитель министра отметил, что Аваков принял решение об отставке не одним днем. По словам чиновника, это взвешенное, подготовленное и хладнокровное решение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он не имеет претензий к экс-главе МВД Украины Арсену Авакову. А парламент страны на данный момент уже обсуждает возможного преемника должности.

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Арсен Аваков владимир зеленский мвд украины
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