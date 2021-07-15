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«Оскорбительная ложь»: мэр города Бамбари опроверг слухи о преступлениях россиян в ЦАР
Весь мир
«Оскорбительная ложь»: мэр города Бамбари опроверг слухи о преступлениях россиян в ЦАР
facebook.com  /  @Ngrebada Firmin

Банги, 15 июля. Мэр центральноафриканского города Бамбари Абель Матчипата назвал обвинения против российских инструкторов и Вооруженных сил ЦАР (FACA) ложными.

Чиновник рассказал, что совсем недавно населенный пункт находился в осаде, а его жители страдали от присутствия боевиков из конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«Бамбари считается одним из самых пострадавших городов республики. Бандиты ежедневно совершали преступления, насиловали и убивали людей. Все изменилось только после того, как нас освободили бойцы FACA при поддержке россиян», — подчеркнул он.

Градоначальник отметил, что в самый острый период гуманитарного и политического кризиса международные организации, вроде Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), и западные СМИ молчали и закрывали глаза на происходящее:

«Информационные агентства Запада и ООН не освещали преступления боевиков и не рассказывали международному сообществу, что здесь творится. Они активизировались только тогда, когда нас освободили наши Вооруженные силы и инструкторы из РФ, потому что им не выгодно их присутствие здесь».

Мэр объяснил, что местные жители всего лишь хотят мира и спокойствия. Он призвал европейские и американские СМИ прекратить транслировать пропагандистские вбросы.

«Центральноафриканцы мечтают о мире, мы ненавидим войну и презираем тех, кто манипулирует информацией ради собственной выгоды», — подчеркнул он.

«Оскорбительная ложь»: мэр города Бамбари опроверг слухи о преступлениях россиян в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Также Матчипата опроверг голословные обвинения председателя МИНУСКА Манкера Ндиай, который заявил, что отечественные инструкторы и бойцы FACA причастны к убийству людей в мечети города Бамбари:

«Я слышал, что Ндиай в докладе раскритиковал деятельность россиян и военнослужащих ЦАР и приписал им преступления боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Это абсолютно неправильно и оскорбительно по отношению к людям, которые защитили мирное население от кровожадных бандитов».

Председатель местного клуба молодежи Ален Кочиданга подтвердил слова чиновника. Он поблагодарил союзников и Вооруженные силы за освобождение населенного пункта.

«Мир вновь вернулся в Бамбари, только лишь в некоторых районах на окраине ощущается присутствие бандитов. Благодаря российским инструкторам, город освобожден и мы благодарим их за это», — подытожил Кочиданга.

Инцидент в бамбарийской мечете произошел 15 февраля, когда бандформирования атаковали город. Очевидцы рассказали, что, узнав о приближении правительственных войск, радикалы спрятались в мечети и взяли в заложники беззащитных людей.

Когда боевики находились в здании, они убивали и истязали мирных жителей. Также бандиты угрожали взорвать самодельные бомбы, если военнослужащие ВС ЦАР приблизятся к святыне.

Центральноафриканцы в интервью изданию Afrique Media подтвердили эту информацию. Свидетели происшествия сообщили, что вся ответственность за произошедшее лежит на незаконной вооруженной группировке Али Дарасса UPC.

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