Муфтий Мохаммед Хенни рассказал, как в 2021 году пройдет праздник Курбан-Байрам

Один из главных мусульманских праздников, Курбан-Байрам, день благодарственной жертвы, второй год подряд пройдет в России с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений. Решение о возможности верующих собираться на коллективную молитву 20-22 июля будет принято по согласованию с властями каждого региона.

Председатель духовного управления мусульман Северо-Запада России, муфтий Мохаммед Хенни в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, в каких регионах местные власти позволят провести массовые мероприятия, а в каких запретят, где верующие будут резать барашков и других жертвенных животных, и как долго будет длиться празднование Курбан-Байрама.

Ограничительные меры

Праздник в этом году состоится, но с определенными ограничениями, заявил Мохаммед Хенни. Прямых предписаний от властей по поводу проведения мероприятия пока получено не было, подчеркнул он.

«В прошлом году мы даже не праздновали, только дома, а массовых встреч не было. Сейчас будем праздновать, но ограниченно. В этом году, уже 2 год подряд, к сожалению, отменяется паломничество в Мекку. В прошлом году у нас было 10 тысяч паломников, в этом году 60 тысяч, хотя в обычное время было около 2–3 миллионов человек. Пандемия еще продолжается, ограничение продолжаются, и те, что предписаны по религии тоже. Когда вокруг пандемия — не нужно выходить из дома просто так, только если это очень-очень важно», — рассказал муфтий.

Традиции Курбан-Байрама

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сам праздник в этом году начинается 20 июля и продолжается три дня, чтобы мусульмане за это время успели принести в жертву своего барана или корову, сообщил Мохаммед.

Служба как правило проходит в первый день, рано утром, после восхода солнца. Длится она обычно 30 минут, отметил муфтий.

«В этом году будет проходить молитва примерно в 6 часов, так как всех разделили на три группы, чтобы смогли соблюдать дистанцию в помещении. В исламе самое важное – это жизнь человека, поэтому для ее сохранения делается все. Мы по максимуму все отменяем, тем более, что это не такая праздничная молитва, она не является обязательной, просто желательно все же праздновать. Если будут такие предписания, то мы отменим событие», — сказал Хенни.

Дистанционное жертвоприношение

Федеральное агентство новостей / Кирилл Чулков

Одна из главных традиций Курбан-Байрама — жертвоприношение животного, барана или коровы. В Москве в этом году предлагают совершать ритуал дистанционно: приезжают специальные люди, забирают жертвенное животное, увозят, потом привозят мясо. Однако сделать подобное в Петербурге будет невозможно, уверен Мохаммед Хенни.

«В Москве большое скопление людей, у них другого выхода нет, кроме как отменить праздничные молитвы, потому что приходят около 200–300 тысяч человек, и риск очень большой, тем более у нас сейчас другой штамм коронавируса. Там другие условия, другие предложения выхода из ситуации. Если жертвоприношение делается за городом, такого скопления не будет, но не все мусульмане имеют возможность выехать. Есть возможность в религии, делать жертвоприношение по поручению, привозя мясо домой. Это можно делать даже по телефону, не обязательно личное присутствие человека, которые принес в жертву животное», — рассказал муфтий.

Новые мечети в Санкт-Петербурге

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

На сегодняшний день по всему миру наблюдается возрождение ислама, люди возвращаются к богу, молитвам, к соблюдению канонам и нормам этой религии, заявил гость студии. По его словам, Петербург — не исключение.

«В Петербурге прибавляется число мусульман, поэтому такая ситуация, что много народа на улице, это не достойно, из-за того, что стало много мусульман, мечети переполнены. Раньше мы это не замечали, а сейчас такая тенденция. В Петербурге нужно минимум 10 мечей. По пятницам в соборной мечети люди читают молитву и проходят службу на улице, это примерно 20 тысяч человек, а внутри помещаются лишь 10 тысяч. Это не достойно, мусульмане не чужие люди, многие говорят, что это эмигранты, но они стали гражданами России, у них есть дети, потребности», — поделился мнением Мохаммед Хенни.

Ранее ВОЗ сообщала, что на фоне предстоящего празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам, который традиционно включает в себя религиозные и общественные собрания, ожидается новая вспышка заражений COVID-19. Такого рода мероприятия могут повлечь за собой распространение инфекции, заявили в организации.