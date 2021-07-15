Пассажирский лайнер аварийно сел в болгарском Бургасе с одним двигателем

Бургас, 15 июля. Самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку с одним двигателем в аэропорту города Бургас (Болгария). Об этом сообщили на Болгарском национальном телевидении (БНТ).

Самолет, на борту которого находились 131 пассажир и шесть членов экипажа, летел из Кишинева в Дубай во время поступившего сообщения о повреждении двигателя. Сейчас специалисты проводят осмотр поломки.

Известно, что в ходе жесткой посадки никто не пострадал. Члены экипажа и пассажиры на данный момент доставлены в отель.

На днях вылетевший из Франции самолет отказались принимать в воздушной гавани Греции. По этой причине воздушному судну пришлось возвращаться в Париж.