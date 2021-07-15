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Минздрав ЦАР заявил об активном распространении индийского штамма COVID-19 в Африке
Весь мир
Минздрав ЦАР заявил об активном распространении индийского штамма COVID-19 в Африке
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Банги, 19 июля. Министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе предупредил об опасности распространения в республике индийского штамма коронавируса «Дельта».

Чиновник заявил, что большинство случаев заражения пока что регистрируется в соседних странах, ДРК и Уганде:

«На данный момент подтвержденные случаи зарегистрированы в ДРК, около 79% больных коронавирусом, и в Уганде — 66% пациентов с COVID-19».

Сомсе объяснил, что многие центральноафриканцы возвращаются на родину из ДРК после успешного разгрома боевиков, который стал возможен благодаря обучению личного состава ВС ЦАР российскими инструкторами. Возвратившиеся домой являются носителями опасной инфекции, что способствует активному распространению «Дельта» в государстве.

Министерство здравоохранения ЦАР пытается максимально быстро подготовиться к новой волне коронавируса. Недавно глава ведомства пообещал обеспечить работу больниц в ночное время суток.

Также Сомсе рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19. По его словам, прививку уже получили более двух тысяч человек.

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цар дельта коронавирус
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