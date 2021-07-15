Власти ЦАР планируют бороться с коррупцией посредством финансового аудита

Банги, 15 июля. Власти Центральноафриканской Республики намерены бороться с неэффективной растратой государственных средств при помощи финансового аудита.

Право на проведение подобной проверки закреплено в центральноафриканской Конституции, что позволяет профильным ведомствам более радикально искоренять коррупцию. Правительство намерено тщательно следить за состоянием бухгалтерии и фиксировать случаи хищения бюджетных средств.

Примером успешной борьбы с коррупцией посредством аудита является расследование против бывшего министра по делам молодежи и спорта Лайонела Режиса Дуда. Правоохранители задержали чиновника после того, как его заподозрили в краже средств, предназначенных для строительства нефтяной станции BOCOM.

Ранее центральноафриканские власти одобрили предварительный законопроект, согласно которому взяточник может сесть в тюрьму на срок до десяти лет. Глава Национального комитета по борьбе с коррупцией (CNLC) Серж Сингха заявил, что экономические преступления угрожают суверенитету страны и национальной безопасности.