Псаки рассказала о сотрудничестве Вашингтона и Москвы по кибербезопасности

Вашингтон, 15 июля. Совместное сотрудничество специалистов по кибербезопасности из США и России продолжается. Об этом рассказала официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

Работа продолжается с момента завершения саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Псаки также отметила, что глава Соединенных Штатов оставил за собой право реагировать на киберугрозы, которые якобы исходят из РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил американским коллегам обсудить возможное взаимодействие по предотвращению хакерских атак на системы управления вооруженными силами. По словам дипломата, эта тема может стать следующей в переговорах.