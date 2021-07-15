Лидер группировки FPRC поддержал власти ЦАР в решении о зачистке территории от боевиков

Банги, 15 июля. Бывший министр молодежи и спорта, советник президента ЦАР, лидер военно-политической группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен опроверг слухи о связи с остатками боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).
Хиссен сделал заявление, в котором рассказал про причины обысков, организованных Вооруженными силами республики (FACA) в его доме. Он объяснил, что центральноафриканские военнослужащие захотели выяснить, находятся ли в жилище радикалы, которые укрываются от служителей закона.
«Если у меня в доме прошел обыск, это еще не значит, что я сотрудничаю с боевиками. Бойцы ВС пришли ко мне, потому что хотели проверить, есть ли в моем жилище радикалы CPC. Не найдя ничего подозрительного, они ушли», — уточнил лидер группировки.
Также Хиссен обеспокоился тем, что некоторые группы в социальных сетях распространяют информацию об обысках в попытке очернить его репутацию.
«Правоохранители и военнослужащие ищут членов бандформирований везде, поэтому я полностью поддерживаю их решение об обыске домов. Те люди, которые хотят показать это в отрицательном ключе, пытаются навредить безопасности страны», — объяснил он.
После того как солдаты FACA при консультативной поддержке российских инструкторов сокрушили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», обстановка в государстве начала улучшаться.
Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже не раз отвергал предложения о переговорах с разрозненными группами радикалов. Хиссен поддержал решение президента и заявил, что невозможно договариваться с теми, кто не способен выполнять обещания.
«Я отрицаю возможность диалога с боевиками из «Коалиции» и не могу возражать против высшего решения главы государства, идеи которого мы полностью поддерживаем», — подытожил он.