Лидер группировки FPRC поддержал власти ЦАР в решении о зачистке территории от боевиков

Банги, 15 июля. Бывший министр молодежи и спорта, советник президента ЦАР, лидер военно-политической группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен опроверг слухи о связи с остатками боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Хиссен сделал заявление, в котором рассказал про причины обысков, организованных Вооруженными силами республики (FACA) в его доме. Он объяснил, что центральноафриканские военнослужащие захотели выяснить, находятся ли в жилище радикалы, которые укрываются от служителей закона.

«Если у меня в доме прошел обыск, это еще не значит, что я сотрудничаю с боевиками. Бойцы ВС пришли ко мне, потому что хотели проверить, есть ли в моем жилище радикалы CPC. Не найдя ничего подозрительного, они ушли», — уточнил лидер группировки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Также Хиссен обеспокоился тем, что некоторые группы в социальных сетях распространяют информацию об обысках в попытке очернить его репутацию.

«Правоохранители и военнослужащие ищут членов бандформирований везде, поэтому я полностью поддерживаю их решение об обыске домов. Те люди, которые хотят показать это в отрицательном ключе, пытаются навредить безопасности страны», — объяснил он.

После того как солдаты FACA при консультативной поддержке российских инструкторов сокрушили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», обстановка в государстве начала улучшаться.

Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже не раз отвергал предложения о переговорах с разрозненными группами радикалов. Хиссен поддержал решение президента и заявил, что невозможно договариваться с теми, кто не способен выполнять обещания.