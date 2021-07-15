Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран

Дамаск, 15 июля. Главы Сирии и Ирака Башар Асад и Бархам Салех провели телефонные переговоры, в ходе которых президенты обсудили взаимоотношения между странами и борьбу с террористической угрозой.

Лидеры государств также подняли на обсуждение вопрос координации борьбы с террористическими бандформированиями, которые угрожают их державам. Асад и Салех отметили важность сотрудничества и закрепления успеха по данному вопросу.

Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписал указ, который предусматривает повышение заработных плат и пенсионных начислений в стране. Теперь минимальный оклад госслужащего, например, составляет 71 515 сирийских фунтов.