Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России

Москва, 15 июля. Гости программы «Время покажет» обсудили громкое заявление главы британской разведки МИ-5 Кена Маккаллума, который заявил о враждебных действиях со стороны «ряда государств».

Руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко удивился, почему эксперты не замечают ключевую фразу Маккаллума о «приравнивании действий России с терроризмом».

Политолог Владимир Сергиенко ответил ведущему, что такие заявления позволяют Великобритании «запустить протоколы» и подослать в Россию диверсантов. В дискуссию вступил и публицист Юрий Кот.

«Диверсионные отряды уже действуют. Их постоянно ловят на территории РФ», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что гости программы «Время покажет» назвали президента Украины Владимира Зеленского пустым местом на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По мнению участников дискуссии, поведение СМИ отражает неуважение к украинскому лидеру.