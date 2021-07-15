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В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России

  /   Обновлено: 15 июля 2021 21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
flickr.com

Вашингтон, 15 июля. США готовятся задействовать большое количество стелс-истребителей F-22 в ходе учений в Тихом океане в качестве ответа на гавайский маневр России, заявили американские эксперты.

Американское военное руководство планирует организовать крупные воздушные учения над водами Тихого океана, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи военного аналитика из США Илая Фурмана для портала 19FortyFive. Он отметил, что мероприятие получило название Pacific Iron — 2021. В общей сложности Пентагон планирует задействовать 35 крылатых машин и около 800 летчиков, уточнил эксперт.

Большую часть самолетов — 25 единиц, составят истребители-невидимки F-22 Raptor, отметил Фурман. По его словам, этот момент особенно интересен на фоне высокой стоимости эксплуатации подобных образцов. Он также подчеркнул, что руководство США не планирует расширять парк этих истребителей. Автор материала рассказал, что решение использовать рекордное количество F-22 стало ответом Пентагона на действия России и Китая. Он раскрыл детали ответа Пентагона на гавайский маневр России. Аналитик добавил, что руководство ВВС США уже поднимало в воздух эти самолеты в районе Гавайев в ответ на российские учения в Тихом океане с использованием авиации. Теперь же Вашингтон решил сделать следующий шаг, считает он.

«Эта концепция является ответом на вызов, брошенный военным Соединенных Штатов Россией и Китаем. Оба главных оппонента США продолжают совершенствовать свою стратегию сдерживания противника путем создания зон воспрещения доступа и маневра», — отметил журналист.

Ранее заместитель руководителя российского оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров провел проверку полигона Обуз-Лесновский, который будет задействован в ходе совместных учений ВС России и Республики Беларусь «Запад-2021».

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россия сша учения f-22 гавайи фурман 19FortyFive
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