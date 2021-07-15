Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»

Лос-Анджелес, 15 июля. Звезда сериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не занял место Стива Карелла в «Офисе», рассказал актер Майкл Империоли.

Когда Карелл покинул проект, канал NBC захотел, чтобы нового начальника из «Офиса» воплотил на экране Гандольфини. На тот момент с окончания съемок «Клана Сопрано» прошло уже несколько лет.

Исполнителю роли Тони Сопрано предлагали 4 миллиона долларов за один сезон «Офиса». Однако канал HBO, на котором выходил сериал об итальянской мафии, заплатил Гандольфини 3 миллиона долларов, чтобы он не согласился на предложение, сообщил Империоли в подкасте Talking Sopranos.

Точную причину этой ситуации актер не назвал. Вероятно, канал HBO хотел, чтобы Гандольфини поддерживал образ мафиози и не ассоциировался с комедийным сериалом.

Приквел «Клана Сопрано» должен выйти на платформе HBO Max осенью. Фильм под названием «Множественные святые Ньюарка» расскажет о молодом Тони Сопрано, которого постепенно затягивает криминальный мир.