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Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
Global Look Press  /  d79/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 15 июля. Звезда сериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не занял место Стива Карелла в «Офисе», рассказал актер Майкл Империоли.

Когда Карелл покинул проект, канал NBC захотел, чтобы нового начальника из «Офиса» воплотил на экране Гандольфини. На тот момент с окончания съемок «Клана Сопрано» прошло уже несколько лет.

Исполнителю роли Тони Сопрано предлагали 4 миллиона долларов за один сезон «Офиса». Однако канал HBO, на котором выходил сериал об итальянской мафии, заплатил Гандольфини 3 миллиона долларов, чтобы он не согласился на предложение, сообщил Империоли в подкасте Talking Sopranos.

Точную причину этой ситуации актер не назвал. Вероятно, канал HBO хотел, чтобы Гандольфини поддерживал образ мафиози и не ассоциировался с комедийным сериалом.

Приквел «Клана Сопрано» должен выйти на платформе HBO Max осенью. Фильм под названием «Множественные святые Ньюарка» расскажет о молодом Тони Сопрано, которого постепенно затягивает криминальный мир.

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