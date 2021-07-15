Депутат Онищенко рассказал, что ему не нравится в детской вакцинации от коронавируса

Российские медики приступили к тестированию вакцины «Спутник V» на детях. Планируется, что исследования продлятся год. В разговоре с корреспондентом ФАН врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что ему не нравится в детской вакцинации от коронавируса.

По словам политика, в процедуре тестирования вакцины на несовершеннолетних нет ничего зазорного или удивительного, ведь это далеко не первый препарат для детей, который проходит такую проверку.

«Мы не первый раз внедряем в медицинскую практику вакцину. При регистрации вакцин существует довольно жесткий регламент. Особенно он жесткий для проведения клинических испытаний на детях. Давайте здесь доверимся многолетнему опыту, исчисляемому десятками лет, который у нас есть», — успокаивает граждан Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Объяснил врач-эпидемиолог и возможный побочный эффект от вакцины — повышение температуры. По мнению специалиста, это неприятный, но положительный признак.

«Это значит, что организм адекватно реагирует на выработку антител. Это признак выработки иммунитета. Иногда он вырабатывается без температуры. Не нужно здесь нагнетать негатив», — отметил эксперт.

Кроме того, Геннадий Онищенко также напоминает, что имеющийся в РФ календарь вакцинации в основном включает именно детские прививки, причем в первые годы жизни.

Федеральное агентство новостей /

В целом проводимые исследования депутата не беспокоят, однако он обращает особое внимание на то, что в этой области каждый должен заниматься своим делом.

«Мне не нравится, что появляются разного рода заявления от разработчиков и биологов. Они вторгаются в медицинскую составляющую, за которую несут ответственность медики: когда начинать вакцинацию, кого прививать, какой кратностью — это все компетенция медиков. Когда разработчики начинают делать заявления, что с 15 августа начнется вакцинация — это недопустимо и непрофессионально. Минздрав определяет, кого и когда вакцинировать», — заключил Онищенко.

Онищенко высоко оценил успехи московских властей в вакцинации жителей столицы от COVID-19. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что 71% госслужащих столичного правительства уже вакцинированы от коронавирусной инфекции.