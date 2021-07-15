Глава ОАК: производство самолетов Ту-160М обеспечит загрузку Казанского авиазавода

Москва, 15 июля. Производство новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М и улучшение существующего парка самолетов обеспечат загрузку авиазавода в Казани, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По словам руководителя ОАК Юрия Слюсаря, перспективная программа для дальней авиации идет в соответствии с графиком.

«Ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице Министерства обороны подписаны», — подчеркнул Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что Казанский авиационный завод получит полную загрузку на ближайшие семь лет.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ должно получить 12 новейших истребителей Су-57 в 2022 году. По словам руководителя ОАК, в целом контракт с оборонным ведомством предполагает создание 76 таких боевых машин.