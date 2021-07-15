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В Сети показали видео тушения пожаров в Якутии с помощью авиации Минобороны РФ

  /   Обновлено: 15 июля 2021 21:00
Армия
В Сети показали видео тушения пожаров в Якутии с помощью авиации Минобороны РФ
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Якутск, 15 июля. Авиация Министерства обороны России участвует в тушении лесных пожаров в Якутии. Для этих целей задействованы самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

Как сообщается, Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги крупных пожаров, Ми-8 сбросили 54 тонны воды. Помимо этого, они переместили 55 специалистов противопожарной службы и около полутора тонн полезных грузов. Кадры применения авиации для этих задач были опубликованы в Сети.

Авиационная группировка для борьбы с пожарами была создана по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу после поручения российского президента Владимира Путина.

Два дня назад сообщалось, что якутские экстренные службы держат на особом контроле пять очагов природных пожаров на территории Республики Саха. При этом в конце июня сайт 360tv.ru передавал, что пожары охватывали 24 тысячи гектаров леса в регионе.

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