Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 21:25
21:24
Политика
Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран
21:24
Политика
Псаки рассказала о сотрудничестве Вашингтона и Москвы по кибербезопасности
21:09
Политика
Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России
21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
21:07
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
21:03
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
21:00
Происшествия
Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика
20:59
Спорт
Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории
20:58
Армия
Глава ОАК: производство самолетов Ту-160М обеспечит загрузку Казанского авиазавода
Все новости

Amazon Prime представил трейлер второго сезона сериала «Современная любовь»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:55
Общество
Amazon Prime представил трейлер второго сезона сериала «Современная любовь»
Кадр из сериала «Современная любовь»

Лос-Анджелес, 15 июля. Сервис Amazon Prime выпустил трейлер второго сезона комедийной драмы «Современная любовь». Главные роли в продолжении сыграли Кит Харингтон и Люси Бойнтон.

Как и предыдущие серии, второй сезон американского ромкома основан на материалах одноименной колонки The New York Times. В разделе «Любовь» в издание публикуются реальные истории об отношениях. Еще до выхода сериала колонку превратили в подкаст, где забавные романтические сюжеты зачитывали по ролям знаменитые актеры.

Первый сезон, который вышел осенью 2019 года, так полюбился зрителем, что продолжение «Современной любви» было лишь вопросом времени. Наконец-то сервис Amazon Prime представил трейлер второго сезона. В новых эпизодах главный роли исполнили звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Люси Бойнтон, известная по фильмам «Богемская рапсодия» и «Убийство в «Восточном экспрессе». Премьера продолжения запланирована на 13 августа.

В начале июля на стриминг-платформе Amazon Prime состоялся релиз научно-фантастического боевика «Война будущего», главную роль в котором исполнил актер Крис Пратт. Несмотря на то, что релиз блокбастера предназначен для домашнего проката, «Война будущего» представляет собой масштабное зрелище

Вернуться назад

Все новости / Общество / Amazon Prime представил трейлер второго сезона сериала «Современная любовь»
amazon сериал кит харингтон современная любовь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru