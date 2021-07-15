Amazon Prime представил трейлер второго сезона сериала «Современная любовь»

Лос-Анджелес, 15 июля. Сервис Amazon Prime выпустил трейлер второго сезона комедийной драмы «Современная любовь». Главные роли в продолжении сыграли Кит Харингтон и Люси Бойнтон.

Как и предыдущие серии, второй сезон американского ромкома основан на материалах одноименной колонки The New York Times. В разделе «Любовь» в издание публикуются реальные истории об отношениях. Еще до выхода сериала колонку превратили в подкаст, где забавные романтические сюжеты зачитывали по ролям знаменитые актеры.

Первый сезон, который вышел осенью 2019 года, так полюбился зрителем, что продолжение «Современной любви» было лишь вопросом времени. Наконец-то сервис Amazon Prime представил трейлер второго сезона. В новых эпизодах главный роли исполнили звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Люси Бойнтон, известная по фильмам «Богемская рапсодия» и «Убийство в «Восточном экспрессе». Премьера продолжения запланирована на 13 августа.

В начале июля на стриминг-платформе Amazon Prime состоялся релиз научно-фантастического боевика «Война будущего», главную роль в котором исполнил актер Крис Пратт. Несмотря на то, что релиз блокбастера предназначен для домашнего проката, «Война будущего» представляет собой масштабное зрелище