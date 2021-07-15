Фотографии китайского подводного дрона в форме акулы впервые появились в Сети

Пекин, 15 июля. Изображения китайского морского дрона-разведчика, имитирующего хищную акулу, опубликованы в Сети.

Создатели называют свою разработку «бионическим беспроводным дроном». Он оборудован видеокамерами с высокой разрешающей способностью и способен погружаться на глубины до 150 метров. Сообщается, что акула-дрон снабжена искусственным интеллектом, который позволяет ей обходить естественные препятствия и самостоятельно принимать решение о возращении на базу, исходя из подводной обстановки.

Впервые данный аппарат был представлен на пекинской международной выставке оборонных технологий в 2019 году. Ранее стало известно о доставке на Украину первого ударного-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, он будет использоваться в ВМС страны.