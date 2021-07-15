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Стали известны нетипичные признаки рака желудка
Общество
Стали известны нетипичные признаки рака желудка
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Москва, 15 июля. Известный врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о неизвестных ранее симптомах рака желудочно-кишечного тракта.

Одним из первых и неочевидных симптомов может быть изжога. Касается это чаще всего мужчин. Симптомы у них могут быть менее выражены, зато чаще выявляется воспалительный процесс, рассказал доктор в эфире телепрограммы «О самом главном».

Еще один нетипичный симптом – икота. Если икота длится слишком долго, до двух дней, это повод незамедлительно обратиться к врачу. И даже если икота прошла в течение 48 часов, но возникает довольно часто и на длительный период, это уже повод для беспокойства.

Еще один симптом рака ЖКТ на ранней стадии выявили американские врачи. Если появляется жжение и дискомфорт при глотании, стоит пройти обследование. Еще одна причина пойти к врачу – стойкое несварение желудка.

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